Данкан Фергюсон стал исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона»

Бывший нападающий «Эвертона» Данкан Фергюсон стал исполняющим обязанности главного тренера клуба, сообщает пресс-служба команды.

Он будет возглавлять команду в ближайших матчах.

? | Duncan Ferguson has been appointed as caretaker manager for our upcoming games.



He will be supported by John Ebbrell and Leighton Baines, along with Goalkeeping Coach Alan Kelly. — Everton (@Everton) January 18, 2022

50-летний Фергюсон во второй раз получает такую должность. В 2019 году он уже становился и.о. главного тренера, и тогда команда в трех матчах (против «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала») под его руководством набрала 5 очков.

16 января «Эвертон» объявил об отставке Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера. 61-летний испанец возглавлял ливерпульский клуб с июля 2021 года.

После 19 матчей АПЛ «Эвертон» набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.