Форвард «Вулверхэмптона» Траоре будет жертвовать один процент зарплаты на борьбу с расизмом

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре решил помочь организации, которая занимается борьбой с расовой дискриминацией, сообщает Sky Sports.

Организация называется Common Goal (общая цель). На ее нужды футболист будет перечислять один процент своей зарплаты. Common Goal борется с расовой дискриминацией в футболе, проводя тренинги на эту тему.

«Если я чему-то и научился в своей карьере, то это тому, что если ты хочешь что-то изменить, то важны действия, а не пустые слова, — сказал Траоре. — Знаю, что мой один процент не решит проблему, а один я не остановлю системный расизм. Но если я могу призвать других присоединится к нашей борьбе, то никто нам не помешает сделать то, что мы можем сделать вместе».

Проект был запущен в 2017 году. Первым игроком, который согласился жертвовать организации один процент своей зарплаты, стал Хуан Мата. Теперь же в проекте участвуют более 200 игроков и тренеров из 45 стран.