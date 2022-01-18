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Сегодня, 20:43

Форвард «Вулверхэмптона» Траоре будет жертвовать один процент зарплаты на борьбу с расизмом

Евгений Петров
Корреспондент

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре решил помочь организации, которая занимается борьбой с расовой дискриминацией, сообщает Sky Sports.

Организация называется Common Goal (общая цель). На ее нужды футболист будет перечислять один процент своей зарплаты. Common Goal борется с расовой дискриминацией в футболе, проводя тренинги на эту тему.

«Если я чему-то и научился в своей карьере, то это тому, что если ты хочешь что-то изменить, то важны действия, а не пустые слова, — сказал Траоре. — Знаю, что мой один процент не решит проблему, а один я не остановлю системный расизм. Но если я могу призвать других присоединится к нашей борьбе, то никто нам не помешает сделать то, что мы можем сделать вместе».

Проект был запущен в 2017 году. Первым игроком, который согласился жертвовать организации один процент своей зарплаты, стал Хуан Мата. Теперь же в проекте участвуют более 200 игроков и тренеров из 45 стран.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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1
 Ман. Сити 22 18 2 2 54-13 56
2
 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 22 12 7 3 45-17 43
4
 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
6
 Тоттенхэм 18 10 3 5 23-20 33
7
 МЮ 20 9 5 6 32-29 32
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 20 6 10 4 21-21 28
10
 Лестер 18 7 4 7 31-33 25
11
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
12
 Саутгемптон 21 5 9 7 25-33 24
13
 Астон Вилла 20 7 2 11 27-32 23
14
 Брентфорд 21 6 5 10 24-33 23
15
 Лидс 20 5 7 8 24-39 22
16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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14.01 23:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 1 : 1
15.01 15:30
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
15.01 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 3 : 1
15.01 18:00
Норвич – Эвертон
 2 : 1
15.01 18:00
Ньюкасл – Уотфорд
 1 : 1
15.01 20:30
Астон Вилла – МЮ
 2 : 2
16.01 17:00
Вест Хэм – Лидс
 2 : 3
16.01 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
31.05 00:00
Бернли – Лестер
 - : -
31.05 00:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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