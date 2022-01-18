Главный тренер «Брентфорда»: «Если мы будем обсуждать Эриксена, то, может, стоит поговорить и о Месси с Роналду?»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал разговоры о том, что английский клуб предложил контракт экс-полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену.

«Я надеюсь, что Эриксен снова вернется в большой футбол. Он говорит, что хочет сыграть на чемпионате мира в этом году. Это большая цель, и я надеюсь, он добьется успеха.

Я работал с Кристианом, когда тренировал юношескую сборную Дании, и видел, как он вырос из мальчика в одного из лучших игроков мира.

Ему нужно найти клуб, но я бы предпочел говорить об игроках «Брентфорда». Если мы будем обсуждать Кристиана Эриксена, то, может, стоит поговорить и о Месси с Роналду», — приводит слова Франка Daily Mail.

Летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время матча Евро-2020. После инцидента хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии.