Corriere dello Sport: Мхитарян расторгнет контракт с «Арсеналом»

Полузащитник Генрих Мхитарян расторгнет контракт с «Арсеналом» в ближайшее время, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, агент 31-летнего армянина Мино Райола уже провел переговоры с «канонирами» и согласовал разрыв соглашения. Сообщается, что футболист, выступающий за «Рому» на правах аренды, собирается подписать полноценный контракт с римским клубом.

Мхитарян перешел в «Рому» на правах аренды летом 2019 года. На его счету 6 голов и 4 результативных передачи в 19 матчах за римлян.