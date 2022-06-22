«Челси» объявил об уходе Грановской
«Челси» объявил об уходе Марины Грановской с поста спортивного директора.
Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, исполняющим обязанности спортивного директора станет владелец «Челси» Тодд Боэли.
Отмечается, что Боэли будет исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока клуб не найдет нового менеджера.
Грановская работала в «Челси» с 2013 года. Она руководила трансферными вопросами в лондонском клубе, а также занималась продлением контрактов.
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|0
|0-0
|0
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16
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|0
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|0
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17
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
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19
|Борнмут
|0
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|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
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|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
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|6.08
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Лидс – Вулверхэмптон
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Лестер – Брентфорд
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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