Смородская считает, что Грановская не будет работать в России после ухода из «Челси»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что Марина Грановская покинула пост спортивного директора «Челси».
«Грановская — очень большой и успешный менеджер с очень хорошей репутацией не только в Великобритании, а вообще в Европе. Заработать такую репутацию сложно, нужно иметь много разных талантов. Поэтому я думаю, что, скорее всего, она не захочет дальше работать в России. У нее будут предложения в Европе, может, даже в Великобритании. Да, она могла бы помочь российскому футболу, но для этого надо было назначить Грановскую, когда она была еще ноунеймом. Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом, просто талантливым человеком. Никто ж на это не идет, новых лиц в нашем футболе не появляется, тем более женских», — сказала Смородская «СЭ».
Владелец «Челси» Тодд Боэли будет исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока лондонский клуб не найдет нового менеджера.
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
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|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
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|17:00
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Лестер – Брентфорд
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
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|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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