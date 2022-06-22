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Сегодня, 12:02

Смородская считает, что Грановская не будет работать в России после ухода из «Челси»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что Марина Грановская покинула пост спортивного директора «Челси».

«Грановская — очень большой и успешный менеджер с очень хорошей репутацией не только в Великобритании, а вообще в Европе. Заработать такую репутацию сложно, нужно иметь много разных талантов. Поэтому я думаю, что, скорее всего, она не захочет дальше работать в России. У нее будут предложения в Европе, может, даже в Великобритании. Да, она могла бы помочь российскому футболу, но для этого надо было назначить Грановскую, когда она была еще ноунеймом. Когда ее взял Абрамович, она была ноунеймом, просто талантливым человеком. Никто ж на это не идет, новых лиц в нашем футболе не появляется, тем более женских», — сказала Смородская «СЭ».

Владелец «Челси» Тодд Боэли будет исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока лондонский клуб не найдет нового менеджера.

Футбол
ФК Челси
Марина Грановская
Ольга Смородская
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«Челси» объявил об уходе Грановской
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