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Червиченко назвал маразмом запрет болельщикам «Челси» без абонементов посещать матчи клуба

Георгий Скобликов

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на введение Великобританией санкций на владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Мне кажется, надо переждать шизоидные приступы русофобской истерики. Все это, наверное, каким-то образом сойдет на нет. Ко всему этому можно подключить болельщиков «Челси». Запрет болельщикам без абонементов посещать матчи клуба — это маразм, падать больше некуда. Нужно набраться терпения. Есть два выхода: продолжать финансирование или забрать все активы. Хотя британцы славились международным пиратством, так что грабежи их любимое занятие. Ничего удивительного в этом поведении нет», — сказал Червиченко «СЭ».

Также экс-президент «Спартака» высказался о возможных инвестициях Романа Абрамовича в российский футбол.

«Не знаю, это вопрос точно к нему, что он будет делать. Может, он настолько разочаруется во всем этом, что не захочет больше заниматься футболом. А может пожелает на зло всем что-то доказать с российским клубом. Каждый человек сам хозяин своих действий», — добавил Червиченко.

Из-за введенных санкций в адрес Романа Абрамовича все счета «Челси» заморожены, владелец не сможет продать клуб. Также невозможны осуществление трансферов, подписание новых контрактов с действующими футболистами, продажа билеты на матчи лондонского клуба болельщикам без абонемента.

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 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
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