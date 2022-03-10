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Сегодня, 21:57

Два английских клуба установили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти

Анна Горшкова
Корреспондент

Два футбольных клуба из Второго дивизиона Северной лиги вошли в историю после того, как установили новый мировой рекорд по самой длинной серии пенальти в истории.

Во время матча между футбольными клубами «Вашингтон» и «Бедлингтон-Терьер» в общей сложности было нанесено 54 точных удара по воротам.

Предыдущий рекорд Гиннеса по продолжительности самой длинной серии пенальти составлял 48 минут, поэтому оба клуба, выступающие в Северной лиге, стали обладателями мирового рекорда.

Источник: https://metro.co.uk/2022/03/10/non-league-football-clubs-set-word-record-for-longest-ever-penalty-shootout-16254439/
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 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
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 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
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 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
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Арсенал – Саутгемптон
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11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
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Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

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Садио Мане

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Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

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Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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