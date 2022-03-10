Два английских клуба установили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти

Два футбольных клуба из Второго дивизиона Северной лиги вошли в историю после того, как установили новый мировой рекорд по самой длинной серии пенальти в истории.

Во время матча между футбольными клубами «Вашингтон» и «Бедлингтон-Терьер» в общей сложности было нанесено 54 точных удара по воротам.

Предыдущий рекорд Гиннеса по продолжительности самой длинной серии пенальти составлял 48 минут, поэтому оба клуба, выступающие в Северной лиге, стали обладателями мирового рекорда.