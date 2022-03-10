«Манчестер Сити» намерен купить 17-летнего форварда «Атлетико Минейро» Савио

«Манчестер Сити» намерен подписать нападающего «Атлетико Минейро» Савио.

Как сообщает Globo, стороны договорились об условиях трансфера 17-летнего форварда и сталось только подписать документы.

По информации источника, официально о переходе Савио объявят до конца этой недели. Сумма оценивается в 6,5 миллиона евро, также предусмотрены три бонусные выплаты по 2 миллиона евро при достижении игроком определенных целей.

В случае дальнейшей продажи Савио «Атлетико» получит 13 процентов от суммы сделки.

Контракт форварда с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.