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Сегодня, 19:47

«Манчестер Сити» намерен купить 17-летнего форварда «Атлетико Минейро» Савио

Анна Горшкова
Корреспондент

«Манчестер Сити» намерен подписать нападающего «Атлетико Минейро» Савио.

Как сообщает Globo, стороны договорились об условиях трансфера 17-летнего форварда и сталось только подписать документы.

По информации источника, официально о переходе Савио объявят до конца этой недели. Сумма оценивается в 6,5 миллиона евро, также предусмотрены три бонусные выплаты по 2 миллиона евро при достижении игроком определенных целей.

В случае дальнейшей продажи Савио «Атлетико» получит 13 процентов от суммы сделки.

Контракт форварда с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Источник: https://ge.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2022/03/09/atletico-mg-e-grupo-city-saida-de-savinho-esta-apalavrada-e-precisa-de-assinaturas-para-virar-oficial.ghtml
Футбол
ФК Атлетико Минейро
ФК Манчестер Сити
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