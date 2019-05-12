Чемпионская гонка в АПЛ! Составы "Ливерпуля" и "Ман Сити" на решающие матчи. Зинченко - в "старте"

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" объявили составы на матч 38-го тура чемпионата Англии против "Вулверхэмптона" и "Брайтона" соответственно. В этих играх определится чемпион страны. "Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на 1 очко, и для оформления титула ему достаточно сыграть со своим соперником не хуже, чем "красные".

Отметим, что в стартовом составе "Ман Сити" появится бывший хавбек "Уфы", игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Состав "Ливерпуля": Алиссон, Александр-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Файналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Ориги. Запасные - Миньоле, Ловрен, Милнер, Гомес, Старридж, Окслейд-Чемберлен, Шачири.

Состав "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Давид Сильва, Махрез, Стерлинг, Бернарду, Агуэро. Запасные - Маурич, Данилу, Стоунз, Де Брейне, Сане, Отаменди, Хесус.

Игры начнутся в 17.00 по московскому времени.

За чемпионской гонкой чемпионата Англии можно следить в онлайн-трансляции "СЭ"