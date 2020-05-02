Чемпионат Англии может завершиться на нейтральных полях

Для завершения чемпионата Англии командам придется играть на нейтральных полях, сообщает BBC. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что для продолжения турнира понадобится до 10 стадионов. Также премьер-лиге понадобится до 40 тысяч тестов на коронавирус для игроков и работников клубов. Ранее клубы выразили готовность продолжить чемпионат, когда это будет возможно.

По данным источника, процесс возобновления футбольных турниров в Англии будет длительным. Его сроки пока не определены. Планируется, что матчи будут проходить без зрителей. По данным АР, турнир может начаться 8 июня.

По данным Worldometer, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 402 886 человек. Зафиксировано 239 653 летальных исхода, 1 084 606 человек выздоровели.