Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

4 февраля, 15:00

«Челси» — «Вулверхэмптон»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном» в чемпионате Англии 4 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тиагу Силва, игрок ФК «Челси».
Фото ФК «Челси»

«Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче 23-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 4 февраля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Вулверхэмптон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Синие располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы, в их активе — 31 очко. Команда Гари О'Нила набрала 29 баллов и занимает на 11-м месте.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
04 февр, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:4
Вулверхэмптон

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Челси
0
Читайте также
Главный шахматный клуб в США дисквалифицировал Ханса Ниманна
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» летом предложит за Олисе из «Кристал Пэлас» более 60 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 15 6 2 52-22 51
2
 Арсенал 23 15 4 4 47-22 49
3
 Ман. Сити 21 14 4 3 51-24 46
4
 Астон Вилла 23 14 4 5 49-30 46
5
 Тоттенхэм 23 13 5 5 49-35 44
6
 МЮ 23 12 2 9 31-32 38
7
 Вест Хэм 23 10 6 7 36-36 36
8
 Брайтон 23 9 8 6 42-38 35
9
 Ньюкасл 23 10 3 10 48-37 33
10
 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37-37 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Борнмут 22 7 6 9 30-41 27
13
 Фулхэм 23 7 5 11 30-38 26
14
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
15
 Брентфорд 21 6 4 11 31-36 22
16
 Нот. Форест 23 5 6 12 28-41 21
17
 Лутон Таун 22 5 5 12 32-42 20
18
 Эвертон 23 8 5 10 26-30 19
19
 Бернли 23 3 4 16 24-47 13
20
 Шеффилд Юн. 23 2 4 17 19-59 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 15:30
Эвертон – Тоттенхэм
 2 : 2
3.02 18:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.02 18:00
Бернли – Фулхэм
 2 : 2
3.02 18:00
Ньюкасл – Лутон Таун
 4 : 4
3.02 20:30
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
 0 : 5
4.02 17:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
4.02 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 4
4.02 17:00
МЮ – Вест Хэм
 3 : 0
4.02 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 3 : 1
5.02 23:00
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 9
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 18 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 19 1 7
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости