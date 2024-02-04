«Челси» сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче 23-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 4 февраля. Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Вулверхэмптон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Синие располагаются на 10-й строчке турнирной таблицы, в их активе — 31 очко. Команда Гари О'Нила набрала 29 баллов и занимает на 11-м месте.

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