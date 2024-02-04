«Манчестер Сити» летом предложит за Олисе из «Кристал Пэлас» более 60 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» готовит крупное предложение по полузащитнику «Кристал Пэлас» Майку Олисе, сообщает журналист Алан Никсон.

По информации источника, «горожане» могут заплатить более 60 миллионов фунтов стерлингов. Также в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

22-летний француз выступает за лондонский клуб с 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.