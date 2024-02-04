«Манчестер Сити» летом предложит за Олисе из «Кристал Пэлас» более 60 миллионов фунтов
«Манчестер Сити» готовит крупное предложение по полузащитнику «Кристал Пэлас» Майку Олисе, сообщает журналист Алан Никсон.
По информации источника, «горожане» могут заплатить более 60 миллионов фунтов стерлингов. Также в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».
22-летний француз выступает за лондонский клуб с 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|15
|6
|1
|51-19
|51
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|4
|3
|51-24
|46
|
3
|Арсенал
|22
|14
|4
|4
|44-21
|46
|
4
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|49-30
|46
|
5
|Тоттенхэм
|23
|13
|5
|5
|49-35
|44
|
6
|Вест Хэм
|22
|10
|6
|6
|36-33
|36
|
7
|Брайтон
|23
|9
|8
|6
|42-38
|35
|
8
|МЮ
|22
|11
|2
|9
|28-32
|35
|
9
|Ньюкасл
|23
|10
|3
|10
|48-37
|33
|
10
|Челси
|22
|9
|4
|9
|36-35
|31
|
11
|Вулверхэмптон
|22
|8
|5
|9
|33-35
|29
|
12
|Фулхэм
|23
|7
|5
|11
|30-38
|26
|
13
|Борнмут
|21
|7
|5
|9
|29-40
|26
|
14
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
15
|Брентфорд
|21
|6
|4
|11
|31-36
|22
|
16
|Лутон Таун
|22
|5
|5
|12
|32-42
|20
|
17
|Нот. Форест
|22
|5
|5
|12
|27-40
|20
|
18
|Эвертон
|23
|8
|5
|10
|26-30
|19
|
19
|Бернли
|23
|3
|4
|16
|24-47
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|23
|2
|4
|17
|19-59
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.02
|15:30
|
Эвертон – Тоттенхэм
|2 : 2
|3.02
|18:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|4 : 1
|3.02
|18:00
|
Бернли – Фулхэм
|2 : 2
|3.02
|18:00
|
Ньюкасл – Лутон Таун
|4 : 4
|3.02
|20:30
|
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
|0 : 5
|4.02
|17:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|4.02
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|- : -
|4.02
|17:00
|
МЮ – Вест Хэм
|- : -
|4.02
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|5.02
|23:00
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|18
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|19
|1
|7
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