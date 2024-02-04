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Сегодня, 12:15

«Манчестер Сити» летом предложит за Олисе из «Кристал Пэлас» более 60 миллионов фунтов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» готовит крупное предложение по полузащитнику «Кристал Пэлас» Майку Олисе, сообщает журналист Алан Никсон.

По информации источника, «горожане» могут заплатить более 60 миллионов фунтов стерлингов. Также в услугах игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

22-летний француз выступает за лондонский клуб с 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей, забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 15 6 1 51-19 51
2
 Ман. Сити 21 14 4 3 51-24 46
3
 Арсенал 22 14 4 4 44-21 46
4
 Астон Вилла 23 14 4 5 49-30 46
5
 Тоттенхэм 23 13 5 5 49-35 44
6
 Вест Хэм 22 10 6 6 36-33 36
7
 Брайтон 23 9 8 6 42-38 35
8
 МЮ 22 11 2 9 28-32 35
9
 Ньюкасл 23 10 3 10 48-37 33
10
 Челси 22 9 4 9 36-35 31
11
 Вулверхэмптон 22 8 5 9 33-35 29
12
 Фулхэм 23 7 5 11 30-38 26
13
 Борнмут 21 7 5 9 29-40 26
14
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
15
 Брентфорд 21 6 4 11 31-36 22
16
 Лутон Таун 22 5 5 12 32-42 20
17
 Нот. Форест 22 5 5 12 27-40 20
18
 Эвертон 23 8 5 10 26-30 19
19
 Бернли 23 3 4 16 24-47 13
20
 Шеффилд Юн. 23 2 4 17 19-59 10
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38 тур
3.02 15:30
Эвертон – Тоттенхэм
 2 : 2
3.02 18:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.02 18:00
Бернли – Фулхэм
 2 : 2
3.02 18:00
Ньюкасл – Лутон Таун
 4 : 4
3.02 20:30
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
 0 : 5
4.02 17:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
4.02 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 - : -
4.02 17:00
МЮ – Вест Хэм
 - : -
4.02 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
5.02 23:00
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 18 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 19 1 7
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