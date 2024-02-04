«Манчестер Юнайтед» встретится с «Вест Хэмом» в 23-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 4 февраля. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Команда Эрика тен Хага располагается на 8-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 35 очками. Клуб из Стратфорда с 36 баллами занимает 6-е место.

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