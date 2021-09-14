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«Челси» в ближайшее время предложит Маунту новый контракт

17:35
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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт продолжит выступление за клуб. «Синие» хотят сохранить 22-летнего полузащитника в команде, сообщает 90min.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2024 года. По новому контракту футболист будет получать 175 тысяч фунтов в неделю.

Маунт является воспитанником «синих». В текущем сезоне 22-летний хавбек сыграл 4 матча во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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