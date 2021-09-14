Тилеманс не исключил ухода из «Лестера»
16:52
Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс оценил возможность своего ухода из английского клуба.
«Я открыт для различных вариантов. Трансферное окно уже закрылось, но никто не знает, что случится зимой. Посмотрим», — цитирует Тилеманса Sky Sports.
В сезоне-2021/22 Тилеманс провел 5 матчей за «Лестер», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего игрока в 55 миллионов евро.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю