Тилеманс не исключил ухода из «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс оценил возможность своего ухода из английского клуба.

«Я открыт для различных вариантов. Трансферное окно уже закрылось, но никто не знает, что случится зимой. Посмотрим», — цитирует Тилеманса Sky Sports.

В сезоне-2021/22 Тилеманс провел 5 матчей за «Лестер», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего игрока в 55 миллионов евро.