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Тилеманс не исключил ухода из «Лестера»

16:52
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс оценил возможность своего ухода из английского клуба.

«Я открыт для различных вариантов. Трансферное окно уже закрылось, но никто не знает, что случится зимой. Посмотрим», — цитирует Тилеманса Sky Sports.

В сезоне-2021/22 Тилеманс провел 5 матчей за «Лестер», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего игрока в 55 миллионов евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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