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Джек Уилшир: «Возвращение в «Арсенал» мне помогло бы»

17:40
Джек Уилшир. Фото Instagram
Джек Уилшир. Фото Instagram
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Экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир может вернуться в лондонский клуб. Об этом заявил сам футболист, который в настоящее время является свободным агентом.

«Возвращение в «Арсенал» мне помогло бы. Я заинтересован в том, чтобы находиться в окружении футболистов мирового уровня. Уверен, что мы обсудим этот вопрос с клубом в ближайшие дни», — цитирует игрока Sky Sports.

Уилшир является воспитанником «Арсенала». Последним клубом 29-летнего хавбека был «Борнмут», который он покинул в июле.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета заявил, что Уилшир может тренироваться с «Арсеналом», пока не найдет себе новую команду.

1470 дней на больничной койке. Его называли главным талантом Англии, но в 29 лет он не нужен ни одному клубу

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Иван Шитик все материалы автора

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