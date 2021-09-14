Джек Уилшир: «Возвращение в «Арсенал» мне помогло бы»

Экс-игрок «Арсенала» Джек Уилшир может вернуться в лондонский клуб. Об этом заявил сам футболист, который в настоящее время является свободным агентом.

«Возвращение в «Арсенал» мне помогло бы. Я заинтересован в том, чтобы находиться в окружении футболистов мирового уровня. Уверен, что мы обсудим этот вопрос с клубом в ближайшие дни», — цитирует игрока Sky Sports.

Уилшир является воспитанником «Арсенала». Последним клубом 29-летнего хавбека был «Борнмут», который он покинул в июле.

Ранее главный тренер лондонцев Микель Артета заявил, что Уилшир может тренироваться с «Арсеналом», пока не найдет себе новую команду.

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