«Челси» согласовал трансфер 19-летнего нападающего «Мольде»

«Челси» согласовал трансфер нападающего «Мольде» Давида Датро Фофана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

19-летний футболист прилетит в Лондон для прохождения медосбледования, после чего будут подписаны все документы.

Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фофана забил 21 гол и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за «Мольде» во всех турнирах.