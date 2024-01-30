Гвардиола — о возможном уходе из «Манчестер Сити»: «Здесь у меня есть все, о чем может мечтать тренер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе тренера из команды.

«У меня есть все, о чем только может мечтать тренер. За семь лет у нас сменилось много игроков, но все они невероятно поддерживали меня. Я чувствую себя прекрасно. Конечно, однажды все закончится, но сейчас я об этом не думаю», — приводит слова Гвардиолы аккаунт «Сити» в соцсетях.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Лапорта назвал Гвардиолу основным кандидатом на пост главного тренера каталонцев.

Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» 5 раз становились чемпионами АПЛ, по два раза побеждали в Кубке и Суперкубке страны, в 2023 году стали победителями Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.