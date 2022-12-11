«Челси» предложил 95 миллионов евро за Гвардиола, «Манчестер Сити» — 100 миллионов

«Челси» сделал предложение в размере 95 миллионов евро за защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, сообщает Foot Mercato.

По данным источника, в гонке за приобретение 20-летнего игрока участвуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Барселона».

Также издание сообщает, что «Сити» предложил «Лейпцигу» более 100 миллионов евро с учетом бонусов и процент от перепродажи, «МЮ» — около 90 миллионов.

20-летний хорват выступает за «Лейпциг» с 2021 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Гвардиол провел за немецкий клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым голом.