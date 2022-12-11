«Ливерпуль» проиграл «Лиону» в товарищеском матче, «Челси» — «Астон Вилле»

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В матче выставочного турнира Dubai Super Cup в ОАЭ «Ливерпуль» потерпел поражение от «Лиона».

Игра в Дубае завершилась со счетом 3:1 в пользу французской команды.

В другом матче в Абу-Даби «Челси» с минимальным счетом уступил «Астон Вилле» — 0:1.

Единственный гол в матче на седьмой минуте забил шотландский полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн.