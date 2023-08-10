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Сегодня, 03:54

«Челси» предложил 48 миллионов фунтов стерлингов за Лавию

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа может перейти в «Челси». Как сообщает The Athletic, лондонский клуб предложил 48 миллионов фунтов стерлингов за 19-летнего бельгийца.

Действующий контракт рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, «святые» намерены выручить за игрока не менее 50 миллионов.

В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах во всех турнирах.

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Челси
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