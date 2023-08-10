«Тоттенхэм» хочет подписать еще одного защитника

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал, какая позиция его команды нуждается в усилении.

«Мы должны посмотреть, что произойдет с уходами, но есть потенциал, чтобы подписать еще одного центрального защитника после ван де Вена», — приводит в Twitter журналист Фабрицио Романо слова Постекоглу.

ЦБ «Торино» Перр Шуурс остается одним из вариантов в списке, который обсуждается внутри клуба. Игрок заинтересован в движении PL.