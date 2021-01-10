«Челси» поборется за Упамекано с рядом топ-клубов

«Челси» заинтересован в защитнике «Лейпцига» Дайоте Упамекано, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «синие» обозначили 22-летнего француза как важную трансферную цель и намерены побороться за игрока с «Баварией», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем», «Барселоной» и «Реалом». Сообщается, что в контракте футболиста прописан пункт об отступных в размере 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Упамекано провел 21 матч за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 54 миллиона фунтов.