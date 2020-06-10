«Челси» планирует продать Баркли

«Челси» намерен продать полузащитника Росса Баркли, сообщает The Guardian.

По информации источника, «синие» хотят частично отбить запланированные траты на это лето. Клуб интересуется защитником «Лестера» Беном Чилвеллом, полузащитником «Байера» Каем Хаверцем и нападающим «Лейпцига» Тимо Вернером. Сообщается, что «Челси» хочет продать Баркли за 15 миллионов фунтов. Игроком интересуется «Ньюкасл».

Баркли провел за «Челси» 20 матчей в сезоне-2019/20, на счету 26-летнего англичанина 3 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,35 миллиона фунтов.