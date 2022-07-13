«Челси» планирует оформить трансфер Аке на следующей неделе

«Челси» планирует оформить трансфер защитника «Манчестер Сити» Натана Аке на следующей неделе, сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб продолжает переговоры о трансфере 27-летнего нидерландца.

Отмечается, что сделка оценивается в 45 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что «аристократы» согласовали условия контракта с защитником.

В прошедшем сезоне Аке принял участие в 27 матчах за «горожан» во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.