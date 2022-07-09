«Челси» согласовал условия контракта с Аке

«Челси» согласовал условия контракта с защитником «Манчестер Сити» Натаном Аке, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» осведомлены о переговорах 27-летнего нидерландца с лондонским клубом, но все еще ждут официального предложения о трансфере.

Отмечается, что «Манчестер Сити» хочет получить за защитника 40-45 миллионов фунтов.

При этом чемпион Англии планирует купить нового центрального защитника на замену Аке.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.