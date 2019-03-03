"Челси" обыграл "Фулхэм" благодаря голам Игуаина и Жоржинью

"Челси" победил "Фулхэм" в матче 29-го тура чемпионата Англии (2:1). Голами в составе "синих" отметились форвард Гонсало Игуаин и хавбек Жоржинью.

"Челси" набрал 56 очков и остался на 6-м месте в турнирной таблице. "Фулхэм" с 19 баллами занимает 19-ю строчку.

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29-й тур

"Фулхэм" - "Челси" - 1:2 (1:2)

Голы: Игуаин, 20 (0:1). Чемберс, 27 (1:1). Жоржинью, 31 (1:2).

"Фулхэм": Рико, Нордтвейт, Одуа, Рим, Чемберс, Брайан, Макдональд (Замбо, 62), Кэрни (Вьетто, 80), Сессеньон, Бабел (Айите, 71), Митрович.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Баркли (Лофтус-Чик, 78), Жоржинью (Ковачич, 68), Канте, Игуаин, Виллиан, Азар (Педро, 74).

Предупреждения: Чемберс, 22. Макдональд, 51. Жоржинью, 61.

Судья: Скотт.

03 марта. Лондон. Стадион "Craven Cottage".

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