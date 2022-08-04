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Сегодня, 12:40

«Челси» объявил о покупке полузащитника «Астон Виллы» Чуквуэмеки

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карни Чуквуэмека.
Фото ФК «Челси»

«Челси» объявил о покупке полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки.

Лондонский клуб подписал контракт с 18-летним англичанином на 6 лет.

По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся «Челси» в 18 миллионов евро.

Чуквуэмека — воспитанник «Астон Виллы». Футболист провел 16 матчей за основную команду и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/article/chukwuemeka-signing-confirmed
Футбол
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