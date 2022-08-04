«Челси» объявил о покупке полузащитника «Астон Виллы» Чуквуэмеки

Читать «СЭ» в

«Челси» объявил о покупке полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуэмеки.

Лондонский клуб подписал контракт с 18-летним англичанином на 6 лет.

По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся «Челси» в 18 миллионов евро.

Чуквуэмека — воспитанник «Астон Виллы». Футболист провел 16 матчей за основную команду и сделал 1 результативную передачу.