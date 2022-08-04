«Вулверхэмптон» намерен арендовать Батшуайи у «Челси»

«Вулверхэмптон» ведет переговоры по аренде нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает Sky Sports.

«Волки» считают своей приоритетной целью подписать 28-летнего бельгийца, поскольку форвард команды Рауль Хименес получил травму во время предсезонной подготовки.

Отмечается, что стороны рассматривают различные варианты сделки, но «Вулверхэмптон» предпочитает аренду.

В прошлом сезоне Батшуайи выступал за «Бешикташ» на правах аренды из «Челси». На его счету 14 голов и 5 результативных передач в 42 матчах за турецкую команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.