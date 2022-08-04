«Вулверхэмптон» намерен арендовать Батшуайи у «Челси»
«Вулверхэмптон» ведет переговоры по аренде нападающего «Челси» Миши Батшуайи, сообщает Sky Sports.
«Волки» считают своей приоритетной целью подписать 28-летнего бельгийца, поскольку форвард команды Рауль Хименес получил травму во время предсезонной подготовки.
Отмечается, что стороны рассматривают различные варианты сделки, но «Вулверхэмптон» предпочитает аренду.
В прошлом сезоне Батшуайи выступал за «Бешикташ» на правах аренды из «Челси». На его счету 14 голов и 5 результативных передач в 42 матчах за турецкую команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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