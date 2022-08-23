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«Челси» не готов платить за Фофана более 70 миллионов фунтов стерлингов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» предпринял очередную попытку приобрести защитника «Лестера» Уэсли Фофана. Однако клубы пока не могут договориться об условиях сделки, сообщает The Athletic.

Лондонский клуб не готов платить за 21-летнего футболиста более 70 миллионов фунтов стерлингов.

Сам защитник хочет как можно скорее перейти в «Челси». Он уже демонстративно пропустил одну из тренировок команды.

По сведениям источника, 21-летний француз уведомил руководство клуба о том, что намерен перейти в «Челси». Также игрока не устраивает, что «Лестер» хочет выручить за него очень большие деньги.

В прошлом сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер».

ФК Лестер
ФК Челси
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