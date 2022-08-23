«Челси» не готов платить за Фофана более 70 миллионов фунтов стерлингов

«Челси» предпринял очередную попытку приобрести защитника «Лестера» Уэсли Фофана. Однако клубы пока не могут договориться об условиях сделки, сообщает The Athletic.

Лондонский клуб не готов платить за 21-летнего футболиста более 70 миллионов фунтов стерлингов.

Сам защитник хочет как можно скорее перейти в «Челси». Он уже демонстративно пропустил одну из тренировок команды.

По сведениям источника, 21-летний француз уведомил руководство клуба о том, что намерен перейти в «Челси». Также игрока не устраивает, что «Лестер» хочет выручить за него очень большие деньги.

В прошлом сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер».