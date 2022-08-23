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Сегодня, 17:56

«Вест Хэм» предложил 11 миллионов евро за полузащитника «Брюгге»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вест Хэм» сделал новое предложение по покупке полузащитника «Брюгге» Ханса Ванакена, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб готов заплатить за 29-летнего бельгийца 11 миллионов евро. Также в договоре могут быть прописаны дополнительные бонусные выплаты.

Ранее «Брюгге» отклонил предложение «Вест Хэма» о покупке игрока за 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел за бельгийский клуб 50 матчей, отметился 15 голами и 12 результативными передачами, также на его счету 2 желтые карточки.

ФК Брюгге
ФК Вест Хэм Юнайтед
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