«Челси» разгромил «Мидлсбро» и вышел в финал Кубка лиги

«Челси» выиграл у «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги — 6:1. Первая встреча завершилась поражением «синих» (0:1).

В первом тайме «синие» забили четыре мяча — отличились Энцо Фернандес, Аксель Дисаси и Коул Палмер, а также один мяч в свои ворота срезал Джонатан Хоусон. Во второй половине Палмер забил свой второй мяч, а Чуквунонсо Мадуэке довел счет до крупного. На последних минутах «Мидлсбро» удалось отыграть один мяч — отличился Морган Роджерс.

Второй финалист определится в противостоянии «Ливерпуль» — «Фулхэм». Первую встречу «красные» выиграли — 2:1.