«Челси» интересуется форвардом «Милана» Леау

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб не хочет отпускать 23-летнего португальца, но готов передумать в случае, если получит предложение в размере от 80 до 90 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Леау забил 14 голов и сделал 12 результативных передач в 42 матчах за «Милан» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Леау отказался продлевать контракт с «Миланом». Нынешний контракт с игроком действует до конца июня 2024 года.