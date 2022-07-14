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Сегодня, 10:58

«Саутгемптон» хочет подписать защитника «Челси» Колуилла

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Саутгемптон» интересуется защитником «Челси» Леви Колуиллом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «святые» хотят начать переговоры по трансферу как можно скорее.

При этом будущее 19-летнего англичанина в «Челси» зависит от того, подпишет ли лондонский клуб Натана Аке («Манчестер Сити») или Преснеля Кимбембе («ПСЖ»). Синие не готовы отпускать футболиста прямо сейчас, потому что в команде дефицит центральных защитников.

Колуилл — воспитанник «Челси». В прошлом сезоне игрок выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды, на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 32 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Колуилла в 5 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1547483536395063300
Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Челси
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