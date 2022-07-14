«Саутгемптон» хочет подписать защитника «Челси» Колуилла

«Саутгемптон» интересуется защитником «Челси» Леви Колуиллом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «святые» хотят начать переговоры по трансферу как можно скорее.

При этом будущее 19-летнего англичанина в «Челси» зависит от того, подпишет ли лондонский клуб Натана Аке («Манчестер Сити») или Преснеля Кимбембе («ПСЖ»). Синие не готовы отпускать футболиста прямо сейчас, потому что в команде дефицит центральных защитников.

Колуилл — воспитанник «Челси». В прошлом сезоне игрок выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды, на его счету 2 гола и 1 результативная передача в 32 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Колуилла в 5 миллионов евро.