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Сегодня, 09:58

Хуан Мата может продолжить карьеру в «Лидсе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лидс» интересуется бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой, сообщает AS.

По информации источника, спортивный директор «павлинов» Виктор Орта уже контактировал с отцом 34-летнего испанца по поводу возможной сделки и надеется достичь соглашения в ближайшие дни.

Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, по окончании сезона-2021/22 футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта с клубом.

В прошлом сезоне Мата принял участие в 12 матчах «МЮ» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/juan-mata-interesa-al-leeds-n/
Хуан Мата
Футбол
ФК Лидс
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