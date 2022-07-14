Хуан Мата может продолжить карьеру в «Лидсе»

«Лидс» интересуется бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой, сообщает AS.

По информации источника, спортивный директор «павлинов» Виктор Орта уже контактировал с отцом 34-летнего испанца по поводу возможной сделки и надеется достичь соглашения в ближайшие дни.

Хуан Мата выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, по окончании сезона-2021/22 футболист покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта с клубом.

В прошлом сезоне Мата принял участие в 12 матчах «МЮ» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.