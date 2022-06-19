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Сегодня, 16:01

«Челси» интересен защитник «Манчестер Сити» Аке

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Челси» интересен защитник «Манчестер Сити» Натан Аке.

Как сообщает инсайдер Джанлуки Ди Марцио, главному тренеру «синих» Томасу Тухелю очень нравится игра 27-летнего футболиста. Однако приоритетным вариантом для лондонцев остается защитник «Севильи» Жюль Кунде.

Ранее информировалось, что Кунде сообщил руководству клуба, что хочет перейти в «Барселону».

В минувшем сезоне Аке провел 27 матчей за «Ман Сити», в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/en/chelsea-sterling-dembele-transfermarket-19-june-2022
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Натан Аке
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