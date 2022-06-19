«Челси» интересен защитник «Манчестер Сити» Аке

«Челси» интересен защитник «Манчестер Сити» Натан Аке.

Как сообщает инсайдер Джанлуки Ди Марцио, главному тренеру «синих» Томасу Тухелю очень нравится игра 27-летнего футболиста. Однако приоритетным вариантом для лондонцев остается защитник «Севильи» Жюль Кунде.

Ранее информировалось, что Кунде сообщил руководству клуба, что хочет перейти в «Барселону».

В минувшем сезоне Аке провел 27 матчей за «Ман Сити», в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.