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Сегодня, 14:57

«Тоттенхэм» лидирует в гонке за подписание защитника «Айнтрахта» Ндика

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» лидирует в гонке за подписание защитника «Айнтрахта» Эван Ндика, утверждает Foot Mercato.

По данным источника, 22-летним игроком также интересовался «Марсель», но он может вскоре перейдет в клуб АПЛ.

Напомним, что клуб из Франкфурта в нынешнем сезоне выиграл Лигу Европу, обыграв в финале «Рейнджерс».

Ндика в сезоне-2021/22 забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 44 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.footmercato.net/a3908608333633024738-lom-ne-lache-pas-laffaire-pour-evan-ndicka-mais
Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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