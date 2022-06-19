«Тоттенхэм» лидирует в гонке за подписание защитника «Айнтрахта» Ндика

«Тоттенхэм» лидирует в гонке за подписание защитника «Айнтрахта» Эван Ндика, утверждает Foot Mercato.

По данным источника, 22-летним игроком также интересовался «Марсель», но он может вскоре перейдет в клуб АПЛ.

Напомним, что клуб из Франкфурта в нынешнем сезоне выиграл Лигу Европу, обыграв в финале «Рейнджерс».

Ндика в сезоне-2021/22 забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 44 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.