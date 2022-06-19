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Сегодня, 19:12

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» лидируют в борьбе за подписание Абрахама

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в Англию.

Как сообщает Corriere dello Sport, минимум три команды АПЛ работают над приобретением 24-летнего игрока. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» лидируют в гонке за подписание форварда.

Однако, источник утверждает, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не хочет расставаться со своим лучшим игроком.

Абрахам имеет опыт игры в АПЛ, он выступал за «Челси» и «Астон Виллу».

В минувшем сезоне форвард сыграл в составе «Ромы» 53 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал пять результативных передач.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/roma/2022/06/19-93937161/abraham_la_premier_pronta_a_fare_follie_mourinho_lo_blinda
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