«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» лидируют в борьбе за подписание Абрахама

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может вернуться в Англию.

Как сообщает Corriere dello Sport, минимум три команды АПЛ работают над приобретением 24-летнего игрока. «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» лидируют в гонке за подписание форварда.

Однако, источник утверждает, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо не хочет расставаться со своим лучшим игроком.

Абрахам имеет опыт игры в АПЛ, он выступал за «Челси» и «Астон Виллу».

В минувшем сезоне форвард сыграл в составе «Ромы» 53 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал пять результативных передач.