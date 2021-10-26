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«Челси» и Кристенсен не могут договориться о заключении нового контракта

10:36
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Переговоры «Челси» с защитником команды Андреасом Кристенсеном о новом контракте зашли в тупик, сообщает Goal.

По информации источника, контактов между сторонами нет уже два месяца.

Отмечается, что 25-летний датчанин хотел бы остаться в лондонском клубе, но в случае заключения нового соглашения он останется одним из самых низкооплачиваемых игроков в клубе.

Контракт Кристенсена с «Челси» заканчивается летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и забил 1 мяч.

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