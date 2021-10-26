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Венгер: «Чтобы играть с Роналду в составе, нужно найти баланс вокруг него»

Венгер назвал главный недостаток перехода Роналду в «МЮ»
09:21
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Директор по развитию ФИФА Арсен Венгер прокомментировал выступление Криштиану Роналду в «МЮ».

«Я верю, что Роналду может забивать значимые голы. Но может ли он постоянно играть с очень высокой интенсивностью? Сегодня это, конечно, не так, но давайте не будем забывать, что еще три дня назад он был героем.

Когда вы покупаете такого футболиста, секрет заключается в балансе команды. Чтобы играть с Роналду в составе, вам нужно найти баланс вокруг него», — цитирует Венгера Metro.

В этом сезоне 36-летний португалец провел шесть матчей в АПЛ, в которых забил три гола. В «МЮ» Роналду выступает с лета 2021 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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