Игрокам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации
12:14
Мошенники предлагают игрокам чемпионата Англии поддельные документы о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail.
По информации источника, злоумышленники предлагали преобрести сертификаты о вакцинации за 1000 фунтов.
Отмечается, что несколько игроков уже сообщили об этом руководству своих клубов, выразив обеспокоенность по поводу мошенничества.
Ранее АПЛ объявила, что 68% игроков лиги полностью вакцинированы против коронавируса, а 81% получили одну дозу вакцины.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10129519/Premier-League-stars-targeted-fraudsters-offering-FAKE-vaccination-certificates-1-000.html
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю