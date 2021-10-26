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Игрокам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации

12:14
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Мошенники предлагают игрокам чемпионата Англии поддельные документы о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail.

По информации источника, злоумышленники предлагали преобрести сертификаты о вакцинации за 1000 фунтов.

Отмечается, что несколько игроков уже сообщили об этом руководству своих клубов, выразив обеспокоенность по поводу мошенничества.

Ранее АПЛ объявила, что 68% игроков лиги полностью вакцинированы против коронавируса, а 81% получили одну дозу вакцины.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10129519/Premier-League-stars-targeted-fraudsters-offering-FAKE-vaccination-certificates-1-000.html

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