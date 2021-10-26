Игрокам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации

Мошенники предлагают игрокам чемпионата Англии поддельные документы о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail.

По информации источника, злоумышленники предлагали преобрести сертификаты о вакцинации за 1000 фунтов.

Отмечается, что несколько игроков уже сообщили об этом руководству своих клубов, выразив обеспокоенность по поводу мошенничества.

Ранее АПЛ объявила, что 68% игроков лиги полностью вакцинированы против коронавируса, а 81% получили одну дозу вакцины.