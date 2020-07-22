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«Челси» хочет обменять Кепу на тер Штегена

16:25
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«Челси» интересуется вратарем «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном, сообщает Goal.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонский клуб хочет предложить каталонцам обменяться вратарями. Сообщается, что «синие» готовы отдать вратаря команды Кепу Аррисабалагу с доплатой в обмен на тер Штегена. Источник заявляет, что трансфер маловероятен, поскольку «Барселона» хочет сохранить 28-летнего немца в своем составе и не намерена рассматривать какие-либо предложения.

В сезоне-2019/20 тер Штеген провел за «Барселону» 44 матча и пропустил 41 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 72 миллиона евро.

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