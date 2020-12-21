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«Челси» готов продать Зума за 25 миллионов фунтов

15:48
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«Челси» готов продать защитника Курта Зума и оценивает его трансферную стоимость в 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Daily Express.

25-летний француз потерял твердое место в основном составе и недоволен своим положением в команде. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. На футболиста претендуют «Тоттенхэм» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Зума забил 4 гола в 12 матчах АПЛ.

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