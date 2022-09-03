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«Челси» был готов потратить 58 миллионов евро на 18-летнего игрока в последний день трансферного окна

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» претендовал на полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Лондонский клуб пытался оформить переход 18-летнего игрока до закрытия трансферного кона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» предложил «святым» порядка 58 миллионов евро за юного таланта, но получил категоричный отказ.

Ромео Лавиа стал игроком «Саутгемптона» всего два месяца назад, перебравшись из молодежного состава «Манчестер Сити» за 12,3 миллиона евро.

В текущем сезоне бельгиец отыграл пять матчей, отметившись одним голом — как раз в ворота «Челси».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Обе забьют - да

21%

1.61

Х2

19%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

25%

1.96

ТБ 2.5

24%

1.73

Удаление - да

13%

2.75
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан 3
Интер 2
Матч завершен

ТБ 2.5

28%

1.94

Обе забьют - да

25%

1.76

Ф2(0)

16%

1.88
ФК Саутгемптон
ФК Челси
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 5 0 0 13-4 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
3
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
6
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
7
 МЮ 5 3 0 2 5-7 9
8
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
10
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 5 0 1 4 6-11 1
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38 тур
3.09 14:30
Эвертон – Ливерпуль
 0 : 0
3.09 17:00
Брентфорд – Лидс
 5 : 2
3.09 17:00
Челси – Вест Хэм
 2 : 1
3.09 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 0 : 0
3.09 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 2 : 3
3.09 17:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 2 : 1
3.09 17:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 1 : 0
3.09 19:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 1 : 1
4.09 16:00
Брайтон – Лестер
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4.09 18:30
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Ливерпуль

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И К Ж
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Ливерпуль

 3 1 0
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