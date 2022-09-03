«Челси» был готов потратить 58 миллионов евро на 18-летнего игрока в последний день трансферного окна
«Челси» претендовал на полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Лондонский клуб пытался оформить переход 18-летнего игрока до закрытия трансферного кона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Челси» предложил «святым» порядка 58 миллионов евро за юного таланта, но получил категоричный отказ.
Ромео Лавиа стал игроком «Саутгемптона» всего два месяца назад, перебравшись из молодежного состава «Манчестер Сити» за 12,3 миллиона евро.
В текущем сезоне бельгиец отыграл пять матчей, отметившись одним голом — как раз в ворота «Челси».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|5
|0
|0
|13-4
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
3
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
5
|Челси
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|
6
|Брентфорд
|6
|2
|3
|1
|15-9
|9
|
7
|МЮ
|5
|3
|0
|2
|5-7
|9
|
8
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|15-6
|9
|
9
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|10-10
|8
|
10
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
11
|Борнмут
|6
|2
|1
|3
|5-18
|7
|
12
|Саутгемптон
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Ньюкасл
|6
|1
|4
|1
|7-6
|7
|
14
|Вулверхэмптон
|6
|1
|3
|2
|3-4
|6
|
15
|Кр. Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|
16
|Нот. Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|4
|
17
|Астон Вилла
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|
19
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
|4-6
|4
|
20
|Лестер
|5
|0
|1
|4
|6-11
|1
Результаты / календарь
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38 тур
|3.09
|14:30
|
Эвертон – Ливерпуль
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
Брентфорд – Лидс
|5 : 2
|3.09
|17:00
|
Челси – Вест Хэм
|2 : 1
|3.09
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|0 : 0
|3.09
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|2 : 3
|3.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|2 : 1
|3.09
|17:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|1 : 0
|3.09
|19:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|1 : 1
|4.09
|16:00
|
Брайтон – Лестер
|- : -
|4.09
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|6
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|5
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|4
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|3
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|5
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|5
|0
|0
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