«Челси» был готов потратить 58 миллионов евро на 18-летнего игрока в последний день трансферного окна

«Челси» претендовал на полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Лондонский клуб пытался оформить переход 18-летнего игрока до закрытия трансферного кона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Челси» предложил «святым» порядка 58 миллионов евро за юного таланта, но получил категоричный отказ.

Ромео Лавиа стал игроком «Саутгемптона» всего два месяца назад, перебравшись из молодежного состава «Манчестер Сити» за 12,3 миллиона евро.

В текущем сезоне бельгиец отыграл пять матчей, отметившись одним голом — как раз в ворота «Челси».