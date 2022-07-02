Каррагер: «Учитывая образ жизни Салаха, он может стать как Роналду»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на продление контракта нападающего Мохамеда Салаха с мерсисайдцами.

В пятницу, 1 июля, клуб объявил о подписании долгосрочного соглашения с 30-летним египтянином.

«Учитывая образ жизни Салаха, я думаю, что он может стать как Роналду, который все еще забивает мячи в английской премьер-лиге, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Мне кажется, что с большой доли вероятности мы не увидим снижения показателей Мохамеда в ближайшие три года. Салах уже легенда «Ливерпуля», и если бы он ушел через 12 месяцев, все равно остался бы легенгдой».

По мнению экс-защитника, нападающий завершит карьеру в «Ливерпуле».

«Салах безусловно, входит в число лучших игроков «Ливерпуля». И нет никаких сомнений в том, что прямо сейчас Мохамед легенда клуба. Надеюсь, он сможет укрепить эту репутацию в течение следующих трех лет», — сказал он.

В прошедшем сезоне Салах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев во всех турнирах.