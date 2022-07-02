Каррагер: «Учитывая образ жизни Салаха, он может стать как Роналду»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на продление контракта нападающего Мохамеда Салаха с мерсисайдцами.
В пятницу, 1 июля, клуб объявил о подписании долгосрочного соглашения с 30-летним египтянином.
«Учитывая образ жизни Салаха, я думаю, что он может стать как Роналду, который все еще забивает мячи в английской премьер-лиге, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Мне кажется, что с большой доли вероятности мы не увидим снижения показателей Мохамеда в ближайшие три года. Салах уже легенда «Ливерпуля», и если бы он ушел через 12 месяцев, все равно остался бы легенгдой».
По мнению экс-защитника, нападающий завершит карьеру в «Ливерпуле».
«Салах безусловно, входит в число лучших игроков «Ливерпуля». И нет никаких сомнений в том, что прямо сейчас Мохамед легенда клуба. Надеюсь, он сможет укрепить эту репутацию в течение следующих трех лет», — сказал он.
В прошедшем сезоне Салах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев во всех турнирах.
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|В
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|+/-
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
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|0
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|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -