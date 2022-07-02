Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:14

Каррагер: «Учитывая образ жизни Салаха, он может стать как Роналду»

Каррагер отреагировал на продление Салаха с «Ливерпулем»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на продление контракта нападающего Мохамеда Салаха с мерсисайдцами.

В пятницу, 1 июля, клуб объявил о подписании долгосрочного соглашения с 30-летним египтянином.

«Учитывая образ жизни Салаха, я думаю, что он может стать как Роналду, который все еще забивает мячи в английской премьер-лиге, — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Мне кажется, что с большой доли вероятности мы не увидим снижения показателей Мохамеда в ближайшие три года. Салах уже легенда «Ливерпуля», и если бы он ушел через 12 месяцев, все равно остался бы легенгдой».

По мнению экс-защитника, нападающий завершит карьеру в «Ливерпуле».

«Салах безусловно, входит в число лучших игроков «Ливерпуля». И нет никаких сомнений в том, что прямо сейчас Мохамед легенда клуба. Надеюсь, он сможет укрепить эту репутацию в течение следующих трех лет», — сказал он.

В прошедшем сезоне Салах забил 31 мяч и отдал 15 результативных передач в 51 матче за мерсисайдцев во всех турнирах.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/29327/12643887/mohamed-salah-liverpool-right-to-bend-wage-structure-for-legend-says-jamie-carragher
Криштиану Роналду
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Джейми Каррагер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
«Я буду в карде Шлеменко - Исмаилов, но карда такого не будет». Иван Штырков — о сорвавшемся бое года и гонораре за голые кулаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» поборется с «Вест Хэмом» и «Эвертоном» за Лингарда
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости