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Сегодня, 12:58

Байи не хочет уходить в «Фулхэм» и собирается побороться за место в составе «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи не собирается переходить в «Фулхэм», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 28-летний ивуариец намерен остаться в нынешней команде и побороться за место в составе.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» хочет арендовать футболиста до конца следующего сезона с правом выкупа.

Байи выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 7 матчах команды и получил 1 желтую карточку.

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
Эрик Байи
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фулхэм
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