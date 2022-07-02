Байи не хочет уходить в «Фулхэм» и собирается побороться за место в составе «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи не собирается переходить в «Фулхэм», сообщает Sky Sports.

По данным источника, 28-летний ивуариец намерен остаться в нынешней команде и побороться за место в составе.

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» хочет арендовать футболиста до конца следующего сезона с правом выкупа.

Байи выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 7 матчах команды и получил 1 желтую карточку.