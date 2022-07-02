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Сегодня, 11:58

«Тоттенхэм» поборется с «Вест Хэмом» и «Эвертоном» за Лингарда

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Тоттенхэм» интересуется бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «шпоры» рассматривают возможность предложить контракт 29-летнему англичанину, на которого также претендуют «Вест Хэм» и «Эвертон».

Лингард стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/07/01/tottenham-look-jesse-lingard-homegrown-option-midfield/
Джесси Лингард
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
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 - : -
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