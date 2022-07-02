«Тоттенхэм» поборется с «Вест Хэмом» и «Эвертоном» за Лингарда

«Тоттенхэм» интересуется бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «шпоры» рассматривают возможность предложить контракт 29-летнему англичанину, на которого также претендуют «Вест Хэм» и «Эвертон».

Лингард стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22. В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Манчестер Юнайтед».