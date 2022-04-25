Невилл: «Деклан Райс уйдет из «Вест Хэма» в ближайшие год или два»

Гари Невилл считает, что Райс уйдет из «Вест Хэма» в ближайшие год или два

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

«Деклан Райс уйдет в ближайшие год или два. Когда Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в первый раз, это не оказало влияния на клуб, потому что все знали, что происходит. Я думаю, что «Вест Хэм» и Деклан Райс могут сделать то же самое в этом случае, потому что все понимают, что это, вероятно, произойдет в любом случае», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2024 года.

В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 44 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.