Защитник Робертсон прокомментировал очередную победу «Ливерпуля» в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон оценил победу над «Эвертоном» в матче 34-го тура АПЛ (2:0).

«Нужно набраться терпения, к счастью, мы забили. Второй гол в чемпионате, это было невероятное чувство, доволен всем вкладом нашей команды и теперь у нас впереди трудная неделя», — цитирует Робертсона Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 79 очков в 33 встречах и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.